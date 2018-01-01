Ленинградский зоопарк устроит кругосветное путешествие

Со 2 по 8 января 2019 года на территории Ленинградского зоопарка будет проходить специальная программа “Новогодние чудеса”. Об этом сообщили в комитете по культуре.





Жители и гости города смогут совершить кругосветное путешествие и познакомиться с животными, обитающими на разных континентах, и новогодними традициями народов, живущих рядом с ними.





Программа начнется в 12:00 с творческих мастер-классов “Снежное настроение”. Также в это время будет проходить маршрутная игра “Новогодние волшебники”. В 12:30 стартует экскурсия “С кем знаком Дед Мороз”. В 14:00 пройдет встреча с прирученными животными “Сказочный мир животных”, с 14:00 до 16:00 пройдет познавательно-игровая программа “Праздничное конфетти”.