Зажглась самая высокая елка Европы. Лахта Центр окрасился в новогодний зеленый цвет (видео)







Теперь у жителей Петербурга есть не только новый повод для праздничного селфи, но и еще один предмет для гордости.





Сверкающая огнями 462-метровая «елка» будет радовать местных жителей в течение новогодних праздников.





Напомним, строительство комплекса началось в октябре 2012 года.

В реализации проекта участвовали около 600 российских и иностранных компаний и более 20000 человек из 18 стран.





Лахта Центр состоит из четырех объектов, общей площадью более 400 000 кв.м: 87-этажный небоскреб, закручивающийся на 90 градусов от основания до вершины в соответствии со сложной геометрией и архитектурой здания.











Фото: Лахта Центр Ранее сообщалось о том, что Лахта Центр получил наивысший международный экологический сертификат Leed Platinum. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: Лахта Центр

На берегу Финского залива зажглась самая высокая елка Европы - небоскреб Лахта Центр окрасился в новогодний зеленый цвет,