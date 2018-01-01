В Москве поймали предполагаемого американского шпиона. Уголовное дело уже возбудили





Мужчину задержали 28 декабря 2018 года. По материалам уже составлено уголовное дело: в Российской Федерации за шпионаж в пользу другой страны можно получить до 20 лет тюрьмы. Срок зависит от цели шпионажа — наказание серьезнее, если иностранец пытается узнать государственную тайну.





Два года назад в Санкт-Петербурге задержали гражданина Эстонии по тем же обвинениям. При этом в середине декабря Мария Бутина, в отношении которой ведется дело в Америке по схожим причинам, решила со следствием договориться .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Сотрудники службы ФСБ проводят проверку обстоятельств пребывания американца Пола Уилана, прибывшего в Москву из США, сообщили Gazeta.SPb в ФСБ.