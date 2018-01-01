Стало известно, когда состоится премьера комедии «Праздник» про блокадный Ленинград 





"Премьера состоится завтра 31 декабря в 15 часов по Москве или в полночь 1 января в Петропавловске-Камчатском (очень хотелось продлить историю с котом Шредингера и выпустить фильм одновременно в настоящем и будущем). «Ютуб» обещает удержать оборону и не закрывать раздачу назло врагам. То есть, фильм будет лежать с 15 часов и всегда, плата за вход и выход не взимается, — написал Красовский на своей странице в Facebook.





Отметим, что фильм уже успел обрести скандальную известность.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не может прокомментировать эту работу, так как картину еще никто не видел.

Напомним, режиссёр Алексей Красовский снял комедию под названием "Праздник", посвященную блокадному Ленинграду. Сбор средств на создание картины проходил через краудфандинговую платформу. Идея этого фильма вызвала волну резкой критики.





Ранее сообщалось о том, что Вячеслав Макаров раскритиковал комедию «Праздник» про блокадный Ленинград. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Режиссер комедии«Праздник» Алексей Красовский рассказал, когда фильм появится в интернете.