Компания с помощью ножа смогла набрать в магазине продуктов на Новый год — без очередей и оплаты





Чтобы избежать новогодних очередей и затрат на продукты, злоумышленники пригрозили генеральному директору продуктовой точки ножом и после этого наполнили свои корзины. Забрав продукты с полок, они сбежали. Сейчас полицейские ищут компанию.





Адрес магазина и его название не сообщаются. Сумму ущерба подсчитывают; впрочем уголовное дело уже возбуждено, и поскольку злоумышленники использовали нож, фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.





Вечером 30 декабря в один магазинов Санкт-Петербурга вошли пятеро злоумышленников, которые решили обчистить полки с продуктами, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.