Жители Петербурга провели операцию по спасению убежавшей от хозяина собаки



Операция прошла успешно. Две девушки поймали собаку, а водители помогли им в этом, перекрыв движение.











«"Операция" по спасению сбежавшего от хозяина пса) от Ленты на Савушкина он побежал по Приморскому шоссе в сторону Ушаковского моста.Благодаря попутным водителям, которые перекрыли движение и двум девушкам, которые поймали за поводок и спасли пса», - сообщили очевидцы в соцсетях

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"Бедолага, поди, всё плохое уже передумал,когда все догоняли, подрезали", - написал один комментатор.





Отмечается, что у собаки был жетон. Пса вернули хозяину.













Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Петербург" Ранее сообщалось о том, чт о в Павловске водителей напуга л выбежавший на дорогу волк.(Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Петербург"

Жители Петербурга провели операцию по спасению собаки, которая убежала от своего хозяина в Приморском районе.