Слесарь “Адмиралтейских верфей” задушил дедушку проводом в Кировском районе Санкт-Петербурга





По данных правоохранительных органов, 40-летний работник “Адмиралтейскй верфей” в очередной раз поссорился со своим дедом 1931 года рождения. В ходе конфликта слесарь обернул вокруг шеи старика электрический провод и задушил его, а после этого убежал из квартиры.



Мужчина уже задержан полицейскими, возбуждено уголовное дело — теперь его ждут суд и, скорее всего, тюрьма.





В Санкт-Петербурге 30 декабря мужчина убил своего кровного родственника перед Новым годом, сообщили АН “Оперативное прикрытие”.