Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на Невском, в котором пострадали дети





Напомним, на пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом в 17:25 столкнулись Mercedes и Subaru Forester, с последующим наездом автомобиля "Mercedes на шестерых пешеходов. В результате ДТП трое пешеходов получили тяжелые травмы. Среди потерпевших - двое несовершеннолетних 13-ти лет.





Расследование уголовного дела продолжается.













Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" Ранее сообщалось о том, что в Ленинградской области насмерть сбили пожилую женщину, которая переходила дорогу не по переходу. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Петербургу.