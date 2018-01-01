В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон





Трупы в сосудах будут класть в питательную почву, а затем после ускоренного разложения тела, ее будут отдавать семьям, сообщает агентство. Сообщается, что подобный способ обращения с останками станет более бюджетным и обойдется в среднем в $5 500 по сравнению со средним ценником в $7 000 за классические похороны в Америке.





В штате Вашингтон США сенатор Джейми Педерсен предложил по-новому распоряжаться человеческими останками, сообщают NBC News. Законопроект подразумевает компостирование людей, что дешевле похорон и кремации.