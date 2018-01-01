Норковую шубу стоимостью в 70 тысяч рублей украли из салона красоты на Садовой улице





По данным правоохранительных органов, дорогостоящая шуба пропала из студии маникюра и педикюра на Садовой улице. О краже сообщила 39-летняя гражданка около 21:00, судя по всему, сотрудница салона красоты. По его словам, норковую шубу украла неизвестная ей женщина: не уточняется, являлась ли она клиенткой салона или незаметно прокралась в помещение.





Полицейские ищут злоумышленницу и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.









В Адмиралтейском районе украли норковую шубу за 70 тысяч рублей вечером 30 декабря, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.