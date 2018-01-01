Трое погибли при взрыве в Магнитогорске, медицинская помощь оказана 12 пострадавшим





Минздрав Челябинской области сообщает, что пострадало 12 человек, четверо отправлены в больницу





Глава правительства Ленобласти Александр Дрозденко передал свои соболезнования и выразил готовность области обеспечить посильную помощь, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленобласти.





Из-за взрыва газа в ночь на 31 декабря в одной из квартир Магнитогорска три человека погибли, сообщает ГУ МЧС региона. Под завалами нашли четырех человек, из них один ребенок. После ЧП из здания вывели около 60 человек, сообщает ТАСС: всего после происшествия нужно будет найти временное жилье для 300 человек. Взрыв привел к обвалу нескольких этажей.