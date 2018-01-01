Найден и задержан подозреваемый в “телефонном минировании” станции метро “Московская”





Станцию проверили даже без эвакуации и ничего не нашли, сообщили в полиции. Позже сотрудники полиции Гатчинского района задержали подозреваемого в телефонном терроризме: ему 21 год. За ложные данные его могут посадить в тюрьму на 5 лет.





В воскресенье 30 декабря неизвестный попытался “заминировать” станцию метро “Московская” по телефону: позвонил в полицию и сообщил о бомбе, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.