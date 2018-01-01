Неизвестный в медицинской маске ограбил три микрофинансовые организации в Санкт-Петербурге





По данным МВД, утром мужчина пришел в мини-банк на пр. Большевиков, достал пистолет и потребовал отдать ему деньги. Он забрал 6 500 рублей. После этого в другой организации — адрес не уточняется - неизвестный силой заставил кассира консультанта выдать ему средства. Здесь добыча злоумышленника составила 2500 рублей.





Наконец днем в воскресенье мужчина в маске вошел к офис микрофинасовой организации на пр. Просвещения и силой заставил 27-летнюю сотрудницу отдать ему деньги. Там он забрал 3350 рублей. Не уточняется, был ли это один человек или несколько — в конце концов, злодеяния совершены в разных районах города. Полицейские ищут злоумышленника.









Неизвестный в медицинской маске ограбил три микрофинансовые организации 30 декабря в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.