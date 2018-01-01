В 2019 году государственная армия РФ начнет первые тестирования танка “Армата”





В ведомстве подчеркнули, что российский танк третьего поколения не имеет аналогов в мире. По данным в сети, танк оснащен электронными системами, бронированной капсулой команды, системой “стелс”, что снижает вероятность попадания в него ракет врага. Оснащен радарами и беспилотным разведдроном.



Впервые его представили публике на столичном параде Победы в 2015 году. Серийное производство начали в 2017-ом. Как сообщили в Минобороны до 2021 года у армии будет 132 подобные машины.









Танк Т-14 “Армата” начнут испытывать в НИИ Минобороны в 2019 году, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.