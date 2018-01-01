На Дворцовой площади для праздничной программы возведут арену в виде замка из сказок





Для жителей выступят участники телешоу “Голос”, “Новая Звезда”, “Главная сцена”, сообщили в правительстве. “Ледово-зеркальное шоу” должно поразить зрителей световыми и лазерными эффектами. Развлекательные площадки откроют на Малой Конюшенной ул. и у Гостиного двора.





Салюты — традиционный “гвоздь программы” — запустят с пляжа Петропавловской крепости в 03:00. Лучший вид на них откроется с Дворцовой набережной, которую предусмотрительно перекроют.





На Дворцовой площади возведут арену в виде замка из сказочных историй, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Петербурга.