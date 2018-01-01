Пользователи “Яндекса” в 2018 году смотрели спорт, переживали за Кемерово и ждали выхода “Мстителей”





Персонами года стали Игорь Акинфеев, более чем достойно проявивший себя в матчах сборной России, борец Хабиб Нурмагомедов, победивший соперника Конора МакГрегора, и Артем Дзюба футболист ФК “Зенит” Санкт-Петербурга.





Пользователи часто искали информацию о фильмах про супергероев “Мстители: Война бесконечности” и “Дэдпул 2”. В списке популярных кинолент оказалась и отечественная картина “Движение вверх”.





Главными событиями 2018 года для пользователей “Яндекса” стали футбольный чемпионат мира, зимние Олимпийские игры и пожар в “Зимней вишне” в Кемерово, сообщили Gazeta.SPb в “Яндексе”.