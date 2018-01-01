В Украине начинается избирательная кампания: дата выборов президента назначена на 31 марта





Уже известно, что в гонке примет участие Юлия Тимошенко, сообщает агентство. Порошенко о намерении избираться на второй срок публично не заявлял. Победителем выборов будет считать кандидат, набравший по итогам дня более 50% голосов — в противном случае назначат второй тур. Документы нужно подать до 8 февраля — это будет последним днем регистрации кандидатов.





Предполагалось, что дата выборов может быть перенесена из-за военного положения, но оно подошло к концу, а ЦИК Украины утвердил дату голосования, сообщает РИА “Новости”





В Украине 31 декабря начинается избирательная кампания по выборам президента, сообщает РИА “Новости”. Она закончится 3 февраля, а выборы утверждены на 31 марта 2019 года.