Новогодний фейерверк в акватории Невы начнется в 3 часа ночи в Санкт-Петербурге





Комитет по культуре Санкт-Петербурга организовал несколько спектаклей к празднику: “Волшебное кольцо” в театре эстрады им. Райкина, “Хорошо. Очень!” в приюте комедианта, новогодний бал в филармонии джазовой музыки, праздничные концерты в театре “Зазеркалье” и “Мюзик холле”, сообщили в правительстве. Впрочем, в “Мюзик холле” сегодня утром тушили пожар, сообщили в МЧС.





Новогодние гуляния намечены на промежуток с 22:00 до 04:00, а традиционный фейерверк начнется в 03:00 — на него лучше всего смотреть с Дворцовой набережной, обычно он длится 10 минут. Набережную, Невский пр, Садовую и несколько других улиц перекроют для автомобилей, сообщили в администрации.





Будет работать метрополитен, автобусы и троллейбусы будут ходить с интервалом в полчаса,сообщает правительство.





Сегодня с 31 декабря на 1 января в Санкт-Петербурге и на всей территории России отметят наступление Нового года: по этому поводу правительство города подготовило несколько мероприятий для жителей и гостей Петербурга, о которых сообщили на сайте администрации.