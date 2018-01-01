В Санкт-Петербурге загорелся “Мюзик Холл”: на месте работают 15 пожарных экипажей





Общая площадь горения составила 15 м2. Пожару сразу был присвоен второй ранг: помощь запросили из отделений соседних районов. В результате на месте работали 15 пожарных экипажей и 65 человек личного состава. В 07:05 пожар локализовали, открытый огонь потушили, сейчас на месте завершают операции по ликвидации возгорания. О пострадавших не сообщается





Утром 31 декабря в 06:33 пожарные получили информацию о возгорании в Петроградском районе. По адресу Александровский парк, д.4 горел второй этаж четырехэтажного здания: именно там располагается театр “Мюзик Холл”, сообщили Gazeta.SPb в управлении МЧС по Санкт-Петербургу и области.