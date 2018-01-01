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В Санкт-Петербурге загорелся “Мюзик Холл”: на месте работают 15 пожарных экипажей
08:12
Тэги: пожар, театр, Петроградский район
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