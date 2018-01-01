Российская хоккейная “молодежка” обыграла сборную Швейцарии на Чемпионате мира





Авторами шайб стали Марченко, Саморуков, Денисенко, Слепец, Алексеев, Шэн и Кравцов. Теперь российским спортсменам предстоит встреча с канадцами, но второе место в группе им уже в любом случае обеспечено после серии из трех побед.





Российские игроки взяли верх над швейцарцами в Ванкувере со счетом 4:7 31 декабря, сообщает “Советский спорт”. Команда сумела отыграться при счете 3:1 во втором периоде — швейцарцы не смогли забить два буллита, а затем остались в меньшинстве на 5 минут - и забить четыре шайбы в третьем. Матч посетило более 13 тысяч зрителей.