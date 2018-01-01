Попутчик пропавшей девушки-водителя с BlaBlaCar на допросе сознался в ее убийстве





По данным следствия, девушка 23 декабря собиралась ехать в Тулу из столицы и нашла попутчика на сайте BlaBlaCar. После этого она пропала, а ее спутника нашли и задержали.





Телеканал “360”, цитируя правоохранительные органы, сообщает, что мужчина сбежал из психиатрической лечебницы в 2014 и находился в розыске.





Генпрокуратура, возможно, проверит сервис после обращений граждан. Сейчас у BlaBlaCar свыше 50 млн пользователей со всего мира — в России она работает с 2014 года.





Подозреваемый в убийстве москвички 29-ти лет сознался в совершении преступления и признал, что раскаивается, сообщает СК РФ.