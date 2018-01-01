Скончался Сергей Аристов: заместитель руководителя министерства транспорта России





Чиновник умер в 63 года от продолжительной болезни, сообщили в Минтрансе.





Сергей Аристов (1955-2018) родом из Курганской области, учился на юриста в Свердловске. Начинал правовую карьеру помощником прокурора в Кемеровской области. С 1989 года — прокурор. С 1997 году по 2001 занимал пост замглавы ГСУ Генпрокуратуры. В Минтрансе как замминистра прослужил 14 лет - с 2004 года. Его заслуги неоднкратно отмечали грамотами и орденами.





В воскресенье 30 декабря скончался замглавы Минтранса Сергей Аристов, информация об этом опубликована на сайте ведомства.