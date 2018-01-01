В канун Нового года на улицах Санкт-Петербурга скользко, но новых снегопадов не ждут





Синоптики не ожидают осадков, а значит Новый год в Петербурге встретят без дополнительного свежего снега на улицах. При этом управление МЧС по Санкт-Петербургу и области накануне предупредило жителей о сильной гололедице на улицах — дорожная обстановка в городе будет тяжелой и так, без дополнительных осадков.





В последний день уходящего года 31 декабря в Санкт-Петербурге ожидают до -6 градусов мороза в течение дня, сообщает Яндекс.Погода. Сейчас в городе -2, пасмурно, влажность 70%, давление воздуха 765 мм рт.ст. Солнце взойдет ровно в 10:00 и зайдет в 16:02.