Цискаридзе: балетные школы Москвы и Петербурга отличаются только размером сцены в театрах





По мнению Цискаридзе, преподают в городах одинаково: различие только в масштабе сцены Мариинского и Большого театров — в столице, как заявил ректор, все происходит на более крупном уровне, что делает каждое событие более грандиозным.





Николай Цискаридзе родился в 1973 году, управляет Академией с 2013 года. Являлся солистом Большого театра с 1992 по 2013 год.





Николай Цискаридзе, ректор Академии русского балета, ответил на вопрос, в чем разница между преподаванием балета в Москве и Северной столицы России, сообщают РИА “Новости”.