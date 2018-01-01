Наездом на пешеходов у Аничкова моста Санкт-Петербурга займется Следственный комитет





Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в результате ДТП на Невском пр., которое произошло около 17:30 30 января пострадало шесть человек, сообщили в ГИБДД. Жертв нет: ребенка выписали из больницы, состояние остальных остается средне-тяжелым или тяжелым.





Руководитель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин распорядился о возбуждении уголовного дела по факту аварии на пересечении наб. Фонтанки и Невского пр., сообщили Gazeta.SPb в СК РФ. По имеющимся данным, после первых этапов следствия, делом будут заниматься именно как уголовным — а значит и ответственность виновных за него будет более тяжелой.