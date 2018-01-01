Несколько этажей жилого дома рухнуло после взрыва бытового газа в Магнитогорске





ЧС произошло на пр. Карла Маркса. Из-за взрыва рухнуло этажи здания. Спасатели прибыли на место и оцепили участок: есть риск продолжения обрушения. На участке ведут работу экстренные службы.





По данным РИА “Новости” за 2018 год произошло как минимум 12 случаев взрыва газа, жертвами которого стали 13 человек, не считая пострадавших.





Утром 31 декабря около 4:00 утра в Магнитогорске взорвался газ в жилом доме, сообщает "Интерфакс", цитируя службы спасения. По сообщениям спасателей МЧС, в результате аварии есть пострадавшие, но сколько — пока неизвестно.