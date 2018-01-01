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Несколько этажей жилого дома рухнуло после взрыва бытового газа в Магнитогорске

06:17
Тэги: взрыв, газ, урал
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Тэги: взрыв, газ, урал



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