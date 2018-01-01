Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить





Подопытные ежедневно курили и пили алкоголь: ученые отмечают, что два пристрастия часто идут рука об руку, им было интересно изучить взаимодействие между ними. Выяснилось, что мужчины, которые сокращали потребление спиртного (с 29 напитков в неделю до семи — объем одной порции не указан), сокращали таким образом и метаболизм никотина в крови.



По словам ученых, о строгой связи говорить рано, но это определенно свидетельствует о положительном шаге в сторону проблемы избавления от никотина.





Следующие эксперименты группа проведет над хроническими алкоголиками, сообщает журнал.









Табачную зависимость можно лечить отказом от алкоголя, сообщили в издании Nicotine & Tobacco Research. Американская исследовательница Сара Дермоди провела исследование на 22 добровольцах и сообщила о результатах.