Минздрав поможет ГИБДД отслеживать водителей, у которых есть проблемы с алкоголем





В данных момент у ГИББД в базе данных водителей нет информации о медпротивопоказаниях к вождению, к которым относится алкоголизм. Гос- и частные клиники начнут отправлять инспекторам эту информацию, чтобы у потенциально опасных водителей отбирали документы.





Как сообщает новостное агентство, законопроект пока дорабатываются: в Минздраве сомневаются, не нарушает ли закон врачебную тайну.





В 2019 году Минздрав РФ и МВД начнут обмен данными о людях, страдающих от проблем с алкоголем, сообщили РИА “Новости”.