В Москве накануне Нового года запретили продавать алкоголь, газировки и соки в стекле





В Санкт-Петербурге о подобных ограничениях не сообщали. При этом в Законодательном собрании последний месяц активно обсуждали новые меры сдерживания продажи алкоголя: в частности предлагалось запретить алкогольным магазинам занимать первые этажи в зданий, сообщили в ЗакСе. Идут дебаты о повышении возрастного ценза на продажу спиртного, сообщает “Трезвая Росси”.





В Москве ввели ограничения на продажу спиртного и газировки, сообщили Gazeta.SPb в правительстве столицы. С 30 декабря по 8 января в магазинах запретят к продаже стеклянные бутылки с соком, спиртным или газированной водой.Как передают в департаменте безопасности региона, эти ограничения призваны предотвратить несчастные случаи, драки и травмы в новогодние праздники. Отмечено, что подобные ограничения часто вводят для торговых точек у мест гуляний населения.