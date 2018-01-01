В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге температура будет близка к нулю, но задует ветер





По данным синоптиков, температура 31 декабря должна от -7 до -5 градусов мороза в течение дня, а к ночи градус поднимется до 2-4 градусов мороза. При этом скорость ветра должна возрасти: если днем в городе будет фактически царить штиль, то в ночные часы южные ветры задуют со скоростью 5,7 м/с, сообщает Яндекс.



С учетом высоком влажности (89%) даже низкие температуры будет ощущаться как -10, сообщают синоптики. На подобном погоде будет тяжело зажигать бенгальские и салюты — традиционные развлечения россиян.





Новогодняя ночь в Санкт-Петербурге с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года должна стать не слишком холодной, но ветреной, сообщает сервис Яндекс.Погода.