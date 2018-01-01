Американский ВУЗ MIT составил рейтинг самых спорных технологических достижений года





Первую строчку занял эксперимент с редактированием человеческого генома в Китае: китайский ученый Хэ Цзянькуй путем изменения ДНК младенца сделал его иммунным к ВИЧ. Власти Китая взяли ученого под стражу.



В список вошли электронные сигареты JUUL: по данным ученых, из-за них число курящих несовершеннолетних американцев выросло в два раза. Претензии у MIT возникли и к Facebook: по их мнению, соцсеть использовали для военной пропаганды в Мьянме.





В Массачусетском технологическом институте составили список из самых спорных с точки зрения морали и эстетики достижений человечества за 2018 год, сообщили в MIT Technology Review.