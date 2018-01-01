Детские сады Санкт-Петербурга отныне начнут строить исключительно с бассейнами для детей





Беглов заметил, что отныне в проекты всех детсадов Северной столицы введут бассейны: по его мнению, в морском городе дети должны плавать с дошкольных лет. Новый детсад начнет прием детей в феврале: всего в нем будут заниматься 195 малышей.





В Петербурге проблемными стали стройки 20 школ и детских садов, сообщили в правительстве. Тем не менее, за 2018 год частные инвесторы возвели 12 детсадов - на один меньше, чем в 2017-ом, сообщили в правительстве.





Александр Беглов в ходе своего визита на Васильевский остров 30 декабря проверил работу, идущую над детским садиком на Уральской ул., передали Gazeta.SPb в правительстве Санкт-Петербурга.