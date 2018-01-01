Александр Беглов посетил сдвоенный юбилей театра имени Ленсовета Санкт-Петербурга





Праздник открыл врио губернатора Петербурга Александр Беглов: в свой речи он заметил, что несмотря на свою интеллигентность и патриотизм, театр по-прежнему экспериментирует с жанрами и остается интересным в том числе и для молодежи.





Игорь Владимиров скончался в 1999 году: театром он управлял в течение 40 лет и подготовил шесть выпусков студентов-театралов.









Театр имени Ленсовета Санкт-Петербурга 30 декабря отмечает два юбилея сразу, сообщили Gazeta.SPb в администрации города. Во-первых, театр работает уже 85 лет; во вторых, исполняется 100 лет со дня рождения режиссера Игоря Владимирова.