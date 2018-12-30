В Санкт-Петербурге машины выстроились в гигантскую елку в поле у Шуваловского парка





Сообщается, что автомобили, обвешанные электрогирляндами, собрались на поле у Шуваловского парка около 15:00. К 19:00 построение “елки” было завершено и все автомобили начали мигать фарами, имитируя новогодние огни на елке.





Гостем стал видеоблогер Константин Заруцкий — его автомобиль ЗИЛ-130 занял верхушку “елки” - там, где и должна находиться “звезда”. Точное число участников не сообщается.





Пользователи социальных сетей обсуждают флешмоб: его участники рассказывают, на какой “ветке” стояли их автомобили.









В воскресенье 30 декабря автомобилисты Санкт-Петербурга устроили флешмоб “АвтоЕлка 2018”, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.