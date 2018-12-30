Берега Курильского острова Итуруп покрыты селедкой: местные жители собирают “улов”





На видео можно оценить масштабы произошедшего: население собирает лежащую рыбу в полиэтиленовые пакеты. Автор видео заявляет, что рыбу выбросило в ночь на 29 декабря. Отметим, что “селедка под шубом” является традиционным салатом к новогоднему столу россиян — по крайней мере, на острове Итуруп недостатка в ней не будет. Пользователи Интернета, впрочем, сомневаются в съедобности рыбы





На Курильском острове Итуруп произошло природное явление, не получившее пока объяснений от ученых-биологов: на берег выбросило тонны сельди. Видеоролик, свидетельствующих об этом, появился на Youtube от пользователя Deita.