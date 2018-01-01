«Транснефть» предъявила экс-главе совета директоров «Усть-Луги» Валерию Израйлиту ущерб на 3,4 млрд рублей

Предварительное слушание было назначено по ходатайству стороны защиты, однако, в силу того, что один из семи адвокатов не смог присутствовать на заседании, а еще один только вступил в дело, предварительные слушания продолжатся 17 января 2019 года в 12.00.





Израйлита обвиняют в мошенничестве и совершении валютных махинаций на 190 млн рублей, а также легализации преступных доходов. По версии следствия, он похитил мошенническим путем 208 млн рублей. Кроме этого, ПАО «Транснефть» предъявила Израйлиту ущерб в размере 3,4 млрд рублей, якобы причиненный в связи с поставкой бракованных труб, сообщает «Фонтанка».





Напомним, Валерий Израйлит в 2016 году он был задержан сотрудникам ФСБ по подозрению в мошенничестве и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО.





Мера пресечения Израйлиту действует по 19 января 2019 года.





Ранее сообщалось о том, чт о Тринадцатый арбитражный апелляцион ный суд сегодня отклонил жалобу председателя совета директоров ОАО «Компания “Усть-Луга” Валерия Израйлита о признании его банкротом по иску Балтинвестбанка из-за долга в 235 млн рублей.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Смольнинском районном суде Петербурга состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО «Компания Уст-Луга» Валерия Израйлита, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.