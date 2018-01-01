Магнус Карлсен стал чемпионом в мировом первенстве по шахматному блицу в Петербурге





Россияне не вошли в тройку лидеров: Ян Непомнящий, на которого возлагали большие надежды в начале первенства, взял только 14 очков, как и Сергей Карякин. Серебро досталось Ян-Кшиштофу Дуда из Польши, а бронзу получил американец Хикару Накамура, опередивший россиян на пол-очка.





Магнус Карлен родился в 1990 году и стал шахматным чемпионом мира в 2013 году. Гроссмейстером он стал в 13 лет. Карлсен - первый в мире обладатель титулов в трех категориях шахмат: классике, рапиде и блицу.









Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен 30 декабря взял золото турнира по блиц-шахматам в Санкт-Петербурге, сообщают РИА “Новости”. Норвежский шахматист получил 17 очков из 21 возможного.