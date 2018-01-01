Появилось видео с места ДТП на Невском

Появилось видео с места ДТП на пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом, в котором пострадал пострадал ребенок.









Напомним, на пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом в 17:25 столкнулись Mercedes и Subaru Forester, с последующим наездом автомобиля "Mercedes на шестерых пешеходов. В результате ДТП трое пешеходов получили тяжелые травмы, из них один несовершеннолетний ребенок на вид 11-13 лет.





Ранее сообщалось о том, что в Ленинградской области насмерт ь сбили пожилую женщину, которая переходила дорогу не по переходу.(Майя Брик, Gazeta.SPb)



