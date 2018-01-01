Футболисты «Зенита» поздравили болельщиков с Новым годом





«Поблагодарим прошедший год за то, что он доставил много радости, побед и новых эмоций. Хочу, чтобы в следующем году мы почаще радовали вас новыми победами, пожелать счастья, здоровья, быть добрее и счастливее», - сказал Семак, сообщается на официальной странице "Зенита" в Twitter.











Ранее сообщалось о том, ч





Фото: Twitter Ранее сообщалось о том, ч то полузащитник "Зенита" Леандро П аредес может перейти в другой клуб. Интерес к футболисту проявляет аргентинский клуб «Бока Хуниорс». (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: Twitter





Футболисты и главный тренер «Зенита» Сергей Семак в свитерах с оленями поздравили болельщиков с Новым годом.с поздравлениями опубликовано на официальной странице питерского клуба в Twitter.