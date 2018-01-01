Электрички из Санкт-Петербурга в Лугу опоздают на 2,5 часа из технической неисправности





Неисправность устраняют на разъезде Генерала Омельченко в Толмачево. Сейчас железнодорожные рабочие пытаются восстановить нарушенный график — в общей сложности отстают шесть поездов, курсировавших между Лугой, Псковом и Санкт-Петербургом. Пока неизвестно, сколько займет ремонт — если неисправность действительно серьезная, это может нарушить движение перед Новым годом.





На железных дорогах Ленинградской области возникли проблемы: поезда из Санкт-Петербурга опаздывают в Лугу на 2,5 часа 30 декабря, сообщили Gazeta.SPb в “Октябрьских железных дорогах”.