На Гороховой улице Петербурга у ювелирного магазина разбили витрину и похитили украшения





По данным полиции, ограбление произошло около 10:00 30 декабря. Злоумышленник разбил витрину магазина на Гороховой ул., д. 41 и утащил шесть планшетов с украшениями. Сумму ущерба еще считают. Неизвестный скрылся и сейчас его ищут.





Шесть планшетов с украшениями — тяжелый груз: возможно, злоумышленник работал не один, и наверняка подготовил транспортное средство, на котором скрылся с места преступления.





Полицейские ищут в Санкт-Петербурге злоумышленника, который ограбил магазин ювелирных изделий в Адмиралтейском районе города, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД.