В ДТП на Невском проспекте пострадал ребенок





По предварительным данным, на пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом в 17:25 столкнулись Mercedes и Subaru Forester, с последующим наездом автомобиля "Mercedes на шестерых пешеходов. В результате ДТП трое пешеходов получили тяжелые травмы, из них один несовершеннолетний ребенок на вид 11-13 лет.





Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.





Ранее сообщалось о том, что на Невском проспекте Петер бурга Mercedes вынесло на тротуар: пострадали пешеходы. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В ДТП, которое произошло на пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом, пострадал ребенок, сообщили Gazeta.SPb в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.