Лукашенко заявил, что альянс Белоруссии и России состоялся: 20-летие договора о союзе отметят в 2019 году





Глава Белоруссии прояснил свои слова: в 2019 году исполнится 20 лет с момента подписания Договора о Союзном государстве России и Белоруссии. Лукашенко считает, что несмотря на сложности, у двух народов получилось наладить отношения.





По данным опроса ВЦИОМ, россияне наиболее позитивно реагируют на мигрантов именно из Белоруссии.





Александр Лукашенко, президент Белоруссии, передал поздравления Путину и подчеркнул, что альянс двух стран можно считать достигнутым, сообщают РИА “Новости”.