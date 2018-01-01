Игорь Албин назвал главного редактора «Мойка 78» мерзавцем и трусом

«По Мойка 78», Третьяков, знаете, а вы мерзавец. Давно хотел вам об этом сказать. Сожалею, что не могу заявить об этом вам лично, в глаза, потому что вы трус, но помню вас на полусогнутых в Центре импортозамещения, во время моих посещений упомянутого учреждения. Помни, Третьяков,когда ты лжёшь, клевещешь, есть как минимум три свидетеля твоей неправды: ты сам, Ангел Хранитель, дарованный тебе от святаго крещения и Господь Вседержитель»,- написал Албин на своей странице в Facebook.





Ранее «Мойка 78» опубликовала «эксклюзивный» материал, в котором, ссылаясь на информацию других СМИ, написала про деятельность Игоря Албина.





Напомним, 26 декабря стало известно об отставке Игоря Албина, который занимал пост вице-губернатора Петербурга. Обязанности Албина по контролю за строительной отраслью будет исполнять другой вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.





Игорь Албин родился в 1966 году в Исилькуле, окончил РАНХиГС, имеет степень кандидата юридических наук, с 2007 по 2012 был главой Костромской области и с 2014 года занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга и курировал строительство.









Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал главного редактора «Мойка 78» Олега Третьякова мерзавцем и трусом.