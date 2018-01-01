Чемпионат мира по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге выиграла Екатерина Лагно





Екатерина Лагно родилась в 1989 году, научилась играть в шахматы в 2 года, а норму гроссмейстера выполнила в 12 лет. До 2014 года выступала за сборную Украины, где родилась, после этого получила российское гражданство.





На чемпионате в блиц-партиях контроль времени составлял 3 минуты для каждого игрока, плюс каждый ход прибавлял 2 секунды.





Шахматистка Екатерина Лагно взяла золото в первенстве мира по женскому шахматному блицу 30 декабря, сообщили РИА “Новости”. За 17 туров она заработала 13,5 баллов. Серебро у Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана, а бронза у китаянки Лэй Тинцзе.