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На Невском проспекте Петербурга Mercedes вынесло на тротуар: пострадали пешеходы

18:35
Тэги: дтп, невский проспект, пешеходы
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Тэги: дтп, невский проспект, пешеходы



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