На Невском проспекте Петербурга Mercedes вынесло на тротуар: пострадали пешеходы





По сообщениям очевидцев, на перекрестке наб. Фонтанки и Невского столкнулись Subaru Mercedes. От удара Mercedes вынесло на пешеходную зону и он врезался в угол дома. Точное число пострадавших неизвестно: от трех до четырех человек. Свидетели сообщают, что у некоторых переломы, возможно, пострадал ребенок.





Сотрудники МЧС, прибывшие на место аварии, сообщили, что никто не погиб.





В воскресенье вечером 30 декабря около 17:50 на Невском пр. Санкт-Петербурга произошло серьезное ДТП, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. Несколько человек госпитализированы, в том числе пешеходы.