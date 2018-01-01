Беглов обсудил будущее центра для инвалидов на Васильевском острове с активисткой Натальей Камолинковой





За чашкой чая Беглов и Камолинкова поговорили о формировании в Петербурге среды, доступной для всех категорий населения. Прежде всего активистку волнует социальный центр для инвалидов, который в Василеостровском районе никак не могут закончить — а между тем в нем нуждаются 3200 человек





Как сообщили в правительстве, проблему частично решит реставрация уже существующего помещения, которое откроет курсы и занятия для детей с ограниченными возможностями — она начнется в апреле 2019 года.





Наталья Камолинкова сама передвигается на коляске с 2012 года. Сейчас активистке меньше 30 лет. О своей борьбе с проблемами городской среды она пишет в Instagram, у нее более 30 тысяч подписчиков.





В воскресенье 30 декабря Александр Беглов, врио губернатора, обсудил будущее Васильевского острова для инвалидов с активисткой Натальей Камолинковой, сообщили Gazeta.SPb в администрации Санкт-Петербурга.