Гендиректор «Газпром Арены»: Албин был прав, чайки клюют крышу стадиона





При этом он уточнил, что это дело не бакланов, о которых говорил бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, а чаек.





"Как бы странно не звучало то, о чем говорил Игорь Николаевич Албин, он на самом деле был прав. Проблема эта стала для нас неожиданной. Чаек привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который на солнце блестит. Они садятся и начинают реально клевать и продырявливать крышу", - рассказал Литвинов.





Ранее Игорь Албин заявил, что история о том, что бакланы портят светоотражающую пленку на крыше стадиона «Зенит Арена», была выдуманной. Албин сообщил, что эта история была придумана для того, чтобы отвлечь внимание общественности от других проблем города.





Отметим, что стадион строился с 2007 года. Первоначальная стоимость проекта составляла шесть млрд рублей, однако позже сумма возросла до 43 млрд рублей. В июле прошлого года на стадионе стала протекать крыша. Сроки по ремонту постоянно переносились.









Гендиректор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал, что чайки на самом деле клюют крышу стадиона.