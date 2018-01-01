Сайт Metacritic назвал лучшие сериалы 2018 года по результатам голосования зрителей





Лучшим признан сериал “Моя гениальная подруга, который продюсировал Паоло Соррентино, известный режиссер. Телесериал рассказывает о дружбе двух девочек в Неаполе 50-ых годов. Проект “Барри” получил второе место: он рассказывает историю бывшего наемного убийцы, который становится актером. Третью строчку отдали сериалу “Убивая Еву” об английской разведке. Сейчас у всех трех сериалов отснято по два сезона.





Отмечены были и проекты “В свободном улете”, “Возвращение домой”, “Телохранитель” и другие.









Пользователи Интернета выбрали лучшие сериалы уходящего года, сообщили на сайте Metacritic.