“Молоко из будущего” может проверить “Роспотребнадзор” и прокуратура Санкт-Петербурга





По словам Цивилева, за неправильную дату на молоке за предприятие может взяться “Роспотребнадзор” - и если они найдут бутылки с не той датой производства, “Галактику” могут закрыть.





Как сообщает ГК “Галактика” на своем сайте, за год на ее заводах производят до 700 тысяч л молока. Она ответственна за бренды “Свежее завтра” и “Большая кружка”.





Напомним, ранее сотрудник завода поделился в социальных сетях фотографиями бутылок с неправильной датой : на одной из партий написано, что молоко изготовлено 17 января, а на другой — что 15 января. Всего бутылок с ложными датами, по сообщениям сотрудника, более 250 палетт.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Молочный завод, который поставил на прилавки магазинов Санкт-Петербурга молоко с датой производства 2019 года, могут проверить службы. Депутат ЗакСобрания Алексей Цивилев уже отправил по этому поводу заявление в прокуратуру, сообщили Gazeta.SPb представители депутата.